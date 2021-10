Aída Martínez asegura que los ataques no eran para la ‘Urraca’: “Doñas Magas, hay miles”

Compartir Facebook

La arequipeña aclaró que sus declaraciones no eran para la conductora e indicó que no se hace responsable de lo que los medios informen.

Aída Martínez usó sus redes sociales para negar que los ataques haya sido para Magaly Medina y se defendió de sus críticos.

La infuencer jura que jamás mencionó el nombre de alguna persona: “Les comento que ninguno de los comentarios que he hecho o historias que he contado, tienen nombre y apellido, y menos están sujetos a que yo pueda dañar la reputación de alguien. Solo son historias y tengo muchas más para contar”.

“Si alguien se ha sentido identificada con las historias que yo he contado, me imagino que saldrá a responder si es que se siente identificada o se quiere limar los cachos en vivo, problema de cada quien”, acotó.

Además señaló que no se hará cargo de lo que la prensa pueda estar comentando: “No me hago responsable en lo absoluto de lo que ha sacado la prensa escrita, televisiva, porque cuando yo diga nombre o apellido, me haré cargo, mientras tanto, puedo seguir contando las historias que me de la gana. Doñas Magas, hay miles”, concluyó.

SAMU OPINA DE LAS DECLARACIONES DE AÍDA

Samuel Suárez habló sobre los duros comentarios de Aída Martínez hacia Magaly Medina e indicó que la modelo deber tener las pruebas en manos sobre lo que dijo, pues podría tener graves problemas.

Recordemos que Aída aseguró que Gianmarco Mendoza no la quiere ver a su mamá y que por ende no fue al matrimonio de la conductora, señalando que el vínculo familiar entre Magaly y su hijo está roto.

“El chisme de Aída Martínez es cosa seria. Por ejemplo, lo que ella ha soltado creo que nadie en la prensa de espectáculos lo conoce porque Magaly, por años, ha mantenido en reserva la vida privada con su hijo”, comentó el popular ‘Instarándula’.

Además cuestionó de las fuertes declaraciones que soltó la influencer: “Ya todos conocemos a Aída, que es respondona, que se pelea con sus seguidores, que no tiene filtro, pero yo no creo que sea calabazona ni sonsa para soltar tremendo misil sin tener una prueba ¿no?”.

Comentó que hace meses atrás, la ‘Urraca’ se mostró muy feliz en compañía de su hijo: “A mí me pareció bastante fuerte porque hasta donde yo sabía, tras la última ruptura que tuvo con el notario ella estuvo con su hijo y pasaron acá en Lima un cumpleaños, una reunión”, aseveró.

