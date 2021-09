Alejandra Baigorria pregunta a fans: ¿Creen que debería ser mi último año en EEG?

Compartir Facebook

La modelo Alejandra Baigorria decidió preguntar a sus seguidores sobre su continuidad en ‘Esto es guerra’ y sorprendió a más de uno, pues todo parece que la ‘gringa’ está más decidida a dejar el programa reality.

“Creen que debería ser mi último año en EEG y dedicarme a mis negocios?”, preguntó Alejandra Baigorria en sus historias de Instagram. En la cajita de preguntas, la empresaria puso las opciones. “Sí, anda por tus sueños” y “No, te necesitamos”.

La historia subida en dicha plataforma está acompañada de dos fotografías, arriba, una en Gamarra junto a una carretilla y abajo, Alejandra compitiendo.

«Intensa», le dice Said Palao a su pareja Alejandra Baigorria por presionarlo con tener un hijo

La parejita del momento está dejando mucho de que hablar después de las palabras que se dijeron en el programa de Esto es Guerra.

Y es que Said Palao y Alejandra Baigorria fueron protagonistas de un momento muy tenso en el programa reality pues como se recuerda Ale dio a entender que está esperando que su chico le de su primer retoño lo que no habría tomado muy bien el influencer.

Todo esto a raíz de un sketch realizado en donde todos los concursantes se decían ‘la vela verde’ Said y Ale no fueron ajenos a esto y aprovecharon el momento para lanzarse ciertos dardos.

Mientras Alejandra Baigorria hacia ciertos reclamos a Said Palao, él respondió con una curiosa frase llamándola «intensa» y terminó haciéndole un inesperado pedido sobre un futuro bebé. “Que digas eso no me hace daño, eres tan intensa que me sigues hasta el baño, pero la verdad yo a tus reglas me rijo, solo no me presiones con un hijo”, fue lo que rapeó el chico reality.

Al escuchar estas palabras la ‘Rubia de Gamarra’ se mostró un poco incomoda al haber tocado un deseo que ella tiene desde hace muchos años atrás cuando estaba en una relación con Mario Hart.

