Alianza Lima reclamará a la FPF por incumplimiento de reglamento

Increíble. Alianza Lima solicitaría que se anule el partido de la primera final contra Binacional, debido que se incumplió con el reglamento de la Liga 1, pues el árbitro Michael Espinoza dirigió este encuentro, luego que pitara también el choque entre el ‘Poderoso del Sur’ ante Cristal, en la última fecha del Clausura.

Los íntimos señalan que en el artículo 98 de las Bases de la Liga 1 dice que “un árbitro principal y su terna no podrán dirigir un partido de un club determinado, si no ha transcurrido por lo menos (1) fecha desde que intervino en otro partido del mismo club. Esta disposición incluyepartidos oficiales de Torneos internacionales”.

La administración de Alianza considera que esto no se cumplió toda vez que el árbitro Michael Espinoza dirigió el último partido de Binacional por el Clausura ante Cristal y volvió a dirigir ante Alianza Lima en la primera final jugada en Juliaca.

BENGOECHEA ASADO

El director técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, brindó una conferencia de prensa y a comparación de sus palabras del domingo tras perder ante Binacional, esta vez estuvo más tranquilo, pero continuó con sus críticas hacía el uso del VAR.

“Considero que el VAR, por cómo se dio, fue improvisado. En las reglas del campeonato no dice que iba a haber VAR, si lo iban a improvisar era lógico que estuviera antes en la semifinal, y que en la final nos dieran unas horas para saber cómo se juega con él”, consideró.

“Recibimos información de que el VAR fue puesto adrede, y lo sé de muy buena fuente. No lo quiero decir porque le voy a crear un problema a la persona que nos avisó”, agregó el técnico.

“Yo siento que el tema es político porque hubo cuatro equipos que no estuvieron de acuerdo cuando hubo la asamblea en la FPF: Melgar, San Martin, Cristal y Alianza. San Martín tuvo que hacer público lo que pasaba sino se iba de la Primera División. Cristal siempre estuvo en la definición por el acumulado y era muy difícil que no quedara, pero Vivas fue con imágenes a denunciar y también se vio involucrado”, continuó.

RESPONDIÓ A LOZANO

Además, en la conferencia de prensa Bengoechea respondió al presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien aseguró que “un buen profesional no busca excusas”, refiriéndose a las declaraciones del DT después del duelo ante Binacional.

“Puedo ser un técnico horrible pero buen profesional estoy seguro. Buena persona también soy y lo tengo claro porque no hago nada fuera de la ley, nada. Cumplo con todo lo que hay que cumplir en mi país y aquí y me siento agradecido por el trato que tengo y la posibilidad de trabajo que me dan”, finalizó.

LISTO EL ÁRBITRO

Miguel Santivañez será el árbitro de la segunda final entre Alianza y Binacional. Raúl López y Stephen Atoche serán los jueces de línea, y para el VAR se evalúa traer jueces extranjeros.

DATOS

-Bengoechea confirmó que Hansell Riojas tampoco jugará el domingo “por un tema personal”. El defensa habría metido a una mujer a la concentración y el DT lo habría botado del equipo”.

-Desde Chile aseguraron que Kevin Quevedo está en el radar de la ‘U’ de Chile para 2020. Así lo informó la página de Facebook, Azul del Alma.

-Un hincha de Alianza que viajó más de 50 horas por tierra para alentar a su equipo en Juliaca, pidió al club ser recogebolas este domingo.