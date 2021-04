Anciano vende sus plantitas a cambio de comida; la pandemia quebró su negocio

Compartir Facebook

El anciano José Luis Amador Montalvo se encuentra posiblemente en la peor etapa de su vida, tiene la despensa vacía de comida en casa pero un lote de planta repleto que no ha logrado vender.

El anciano de 62 años tiene la obligación de salir a vender sus plantitas a cambio de comida, luego de que su hijo se enfermara de covid-19 y su esposa sin embargo, se ha quedado ya sin opciones de sacar el negocio a flote.

La historia ocurrida en México ha conmovido en redes sociales. Cada día junto a un sobrino intercambian las plantas que les quedan por comida o una donación voluntaria.

“Ahorita no hay empleo, no tenemos donde vender, hay plantas, pero la gente no tiene dinero, por eso mejor cambiamos por despensa para comer algo, además llevamos también apoyo para los trabajadores del negocio, porque tampoco tienen ingresos”.

Con un cartel que dice “cambio mis arbolitos por despensa”, el hombre de 62 años intenta salir adelante como puede. El tiempo que ha estado bajo el semáforo ya ha podido recibir ropa, zapatos, artículos para la casa y comida, desde un almuerzo hasta verduras y frutas.

Sin poder pagarle siquiera a quienes eran sus trabajadores, siente una responsabilidad muy grande. Aquel negocio en el que se sacaba 7 dólares por planta que vendía montones, se convirtió hoy en un lujo insostenible por el momento.

Anciana de 109 años da lección de nobleza: “Que se vacune un joven en vez de mí”

Una anciana de noble corazón desistió de vacunarse para darle el antídoto a un joven. Este hecho ha enternecido en redes sociales y ha dado una tremenda lección de amor.

Doña Petroña contó como sobrevivía a su avanzada edad y estando tan activa. Con escasa movilidad, usa una silla de ruedas, pero generalmente intenta caminar.

Sin embargo, la abuelita de 109 años ha tenido suerte, una vez que le ofrecieron la vacuna contra el virus, ella desistió de inocularse para regalarle su dosis a alguien más joven.

“Que se vacuna un joven en vez de mí. Ellos son el futuro de este país y lo necesitan más que yo. Alguien se puede salvar con esta dosis”, repitió en más de una ocasión doña Petroña.

Desde su casa ubicada en un alejado sector residencial de Paraguay, la abuelita se cuida del virus y recuerda aquellos tiempos de la gripe española en que poco se sabía de normas sanitarias.

