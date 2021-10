Andrés Hurtado revela que fue víctima de la pobreza extrema: “Nunca tuve un techo”

Compartir Facebook

El controversial conductor de televisión reveló en su programa los duros momentos que vivió en su niñez por falta de recursos económicos.

Andrés Hurtado conmovió a más de uno al revelar que tuvo una difícil vida cuando era tan solo un niño. El conductor de televisión contó que vivió en el Callao durante su infancia y la falta de recursos era más que evidente.

Hurtado confesó que su vivienda no tenía un techo como tal y que en ese momento ducharse con agua caliente no era más que un sueño. “En el callejón (en Callao) en donde yo vivía nunca tuve techo, entonces con plástico cubría. Como comprenderás, yo nunca me he bañado con agua caliente, los pobres nos bañamos con agua fría y de caño”, expresó Andrés.

Asimismo hizo una fuerte revelación acerca de sus estudios escolares, pues el conductor de televisión dijo que solo logró estudiar hasta el 5to de primaria. El dinero no le alcanzó para poder continuar con sus estudios.

“Yo tengo quinto año de primaria, soy de extrema pobreza”, explicó Hurtado. Cabe recordar que Andrés Hurtado es el menor de siete hermanos y en más de una ocasión ha expresado que de niño vivió la pobreza extrema en carne propia.

Fiel a su estilo, Andrés Hurtado sorprendió a todos sus televidentes de su programa y dejó a más de uno con la boca abierta, al revelar que apoyó en la operación de la manga gástrica de las tres cantantes peruanas con el fin de crear un grupo de trabajo para viajar junto a él a tierras charras, luego de firmar contrato con la cadena TV Azteca.

De otro lado, el presentador aseguró que Ernesto Pimentel también iría con él a México para ser el co-animador de su proyecto. Fue a través de sus redes sociales, que la figura de Panamericana Televisión ‘ compartió algunas fotos donde se lo ve acompañado de Ernesto y Carlos Cacho compartiendo una cena, luego que se mostrara indignado con La Choca Chabuca por no invitarlo a su cumpleaños.

«Hoy viernes, 8:00 p.m. en algún lugar del Perú, con el maquillador (Carlos Cacho) y con la señora Chabuca que me cuidará en Azteca TV», se lee en la descripción de la publicación en Instagram.

