Andy V a Lourdes Sacín: “Voy a tener una pistola y no me va a importar tu vida”

Después de varios días donde se especulaba que existían unos audios, de Andy V, amenazando a su expareja y madre de su hijo, hoy salieron a la luz.

En el audio se escucha como este personaje, arremete contra la periodista, amenazándola de muerte y actuando como un delincuente.

Voy a tener una pistola y no me va a importar ni mi vida, ni la tuya, ni la tuya me va a importar (…) si me va mal, vengo y te mato y te lo juro por dios, es un juramento, y yo no juro en vano. Puedes denunciarme si quieres”, se le escucha decir a su expareja.

Asimismo, Andy V, siempre ha sido participe de escándalos. En su corto recorrido por la televisión peruana, en un conocido programa, se hizo fama de “maleante”, actuando muchas veces de forma incorrecta.

Por último, no se ha tenido una declaración oficial de Lourdes Sacín, pero a raíz de la revelación de estos audios, no dudamos que llegue pronto su descargo.

Cabe recordar que Sacín, dejo su carrera como periodista en un conocido canal de televisión, por ser participe con Andy V, en diversos escándalos, donde ella era involucrada.

Hasta el día de hoy no se le ha visto ejerciendo su carrera de la manera en como lo hacía antes, dedicándose a la crianza de su menor hijo.

Cibernautas, a través de sus redes sociales aconsejan a periodista que deje la vida escándalo que vive hasta el día de hoy para dedicarse a lo que siempre fue buena, solo así podrá volver a ser la de antes.

Ante comentarios de seguidores, ella agradece el apoyo que se le viene brindando y comenta que trata de solucionar sus problemas fuera de la televisión