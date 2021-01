Angie Arizaga cuenta que desde el 1 de enero es pareja de Jota Benz

Compartir Facebook

Luego de tantas idas y venidas, Angie Arizaga confirmó que ya mantiene una relación sentimental con Jota Benz. La noticia la dio durante su presentación en la nueva temporada ‘EEG’, donde fue presentada con bombos y platillos.

“Ya caí, justo pasamos Año Nuevo juntos y desde el 01 de enero estamos. Y estoy más que feliz, estoy enamoradísima”, dijo la ‘negrita’. Asimismo, dio detalles de su romance con Jota Benz: “Ha sido un año que hemos estado intentando, conociéndonos un montón. No se rindió, y el que la sigue la consigue.

Estoy feliz, he conocido a una gran persona”, fue la confesión de la ex de Nicola Porcella. Recordó emocionada que desde hace ocho años forma parte de ‘EEG’, por lo que se siente más guerrera que combatiente.

“Veo las imágenes de mis inicios y se me escarapela el cuerpo de la emoción. En este programa me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad, me siento más guerrera porque estuve más años. En Combate, estuve ocho meses y también les agradezco por la oportunidad”, declaró Angie.