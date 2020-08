Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Lo reveló. El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, detalló que desde el Ejecutivo se vienen planteando y trabajando en nuevas estrategias que ayuden a frenar los contagios de la COVID-19 en nuestro país.

En una reciente entrevista, el infectólogo contó que habló con ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien le dio algunos alcances sobre las nuevas estrategias que buscan implementar para evitar más contagios en nuestro país.

De una particular, Maguiña explicó paso a paso como es que se realizaría esta nueva forma de frenar a la COVID-19. “De nada vale hacer perseguir al ladrón que es el COVID con pruebas rápidas, hay que perseguirlos con las moleculares. Si persigues a ese individuo, ese no va a contagiar a su vecino, al trabajador, incluso a los lugares que circula, como hicieron en Corea del Sur. Allí detectaron a una persona y dos mil contactos con pruebas moleculares. Hemos conversado anteayer con la ministra y eso va a ser aplicado a partir de esta nueva estrategia. Me parece una buena noticia para detectar los focos rojos”, indicó.

No te lo pierdas: Ciro Maguiña sobre dióxido de cloro para COVID-19: «Si lo recomiendan podrían afrontar responsabilidad penal»

Además, tras ello, explicó que estos cercos no podrían implementarse en distritos que cuenten con un mayor número de contagios por la pandemia, pues allí ya sería mucho más complicado lograrlo.

“¿Cómo aplicar el cerco? El cerco no es la totalidad, es imposible. Son lugares donde tengan las condiciones de víveres, pacientes, la familia, todo integral, que es lo que no se ha hecho”, explicó Maguiña.

Aunque cuestionó que esta estrategia no se haya puesto en práctica al menos dos meses atrás, explicó que también puede ponerse en marcha en otras zonas del Perú que no sean solo Lima.

Te puede interesar: Ciro Maguiña: “Quedarse en casa no evita contagios, no podemos imponer un modelo que ya fracasó”