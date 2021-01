Austin Palao comparte foto de su lesión, tras ser expulsado de EEG

Compartir Facebook

El “chico reality”, Austin Palao, decidió irse a atender en un centro médico, pues habría sufrido una lesión en la rodilla, mientras realizaba una prueba de altura en el programa de competencia, Esto es Guerra.

A través de redes sociales, la expareja de Luciana Fuster compartió una imagen donde se observa que se encontraba con una sonda en la muñeca, tras su participación en el reality. Incluso, Austin habría pasado la noche allí, pues la instantánea se publicó en horas de la madrugada.

“Gracias a todos por su apoyo. Me recuperaré pronto”, señala la leyenda de la foto. Sus seguidores se preocuparon por la salud del competidor y desearon que la producción lo vuelva a incluir en el programa.

Como se recuerda, Austin Palao se quejó por la poca seguridad que tenía una prueba de altura, la cual no pudo cumplir. El “chico reality” señaló que estaba aterrado por la idea de caer de tantos metros.

“Este tipo de competencias en lo personal a mí me gusta, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible. Obviamente no pude llegar a la soga porque me estaban jalando, sentí que me iba a morir”, indicó.

Sin embargo, la producción decidió expulsarlo del programa, ya que dentro del programa se toman todas las medidas de seguridad y, si no quiere competir, puede retirarse porque hay personas que quieren ocupar su lugar.

