Bailarín de Melissa Paredes dio positivo al virus: “Con algunas molestias pero bien”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La esposa del ‘Gato’ Cuba habría contagiado a su bailarín con el virus y ahora él también estaría aislado y recibiendo los cuidados necesarios.

Hace pocos días Melissa comentó en ‘América Hoy’ que había dado positivo al virus, pero no sería la única. Anthony Aranda es el nombre del bailarín de Melissa Paredes que también se contagió del temible virus y está aislado en su vivienda.

Él se pronunció en redes sociales para dar la noticia de su contagio y agradecer la preocupación del público tras conocer el contagio de Melissa. «Hay mucha gente que me pregunta, me escribe, que están preocupados, y muchísimas gracias la verdad por toda su preocupación”, empezó Anthony.

«Sí, hace unos días di positivo, así que estamos cuidándonos, estoy aislado, estoy en casa, tengo la suerte de tener a alguien que me está cuidando”, explicó el bailarín.

Afortunadamente parece que al compañero de baile de Melissa, la enfermedad no lo ha afectado. De igual manera él muestra una buena actitud ante la enfermedad y tiene muchas ganas de ya regresar al escenario de ‘Reinas del show’.

“A esperar nomás, a esperar, a mal tiempo, buena cara, así que ya pronto regresaremos a nuestras actividades, los veo ahí”, finalizó el bailarín.

Mire también: Diana Sánchez aconseja a Gabriela Herrera: “Es diferente tener confianza y ser arrogante”

La conductora de televisión no apareció en el último programa de ‘América Hoy’ y desde su casa explicó que lamentablemente estaba contagiada del virus.

Melissa Paredes, Ethel Pozo, Janet Barboza y Giselo no se presentaron al programa matutino ‘América Hoy. Los conductores del programa estuvieron conectados a través de un enlace y explicaron que todo era parte de un procedimiento tras el resultado positivo al virus de uno de ellos.

‘Choca’ Mandros y Mariella Zanetti fueron los que llegaron para reemplazar a los conductores y preguntar por detalles de la desafortunada situación. Luego de algunos momentos se conoció que la esposa del ‘Gato’ Cuba es la que había dado positivo en una prueba de antígenos.

Melissa reveló que apenas recibió el resultado positivo, se aisló en el cuarto de su pequeña y no ha tenido contacto ni con su esposo, ni con su hija. Además dijo estar muy sorprendida porque no pensó que después de tanto tiempo podría contagiarse del virus.

“Tanto tiempo trabajando y no me había tocado, pero creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera y tomarlo con la mejor actitud. Lo único malo me parte el corazón escuchar a mi hija detrás de la puerta que quiere compartir conmigo”, comentó Melissa apenada por la situación.

Además: Rosángela Espinoza vuelve a ser suspendida en EEG: “No me siento cómoda”