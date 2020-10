Beto Ortiz: “Por ratos, la enfermedad te recuerda que estuviste ahí”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El periodista Beto Ortiz contó detalles de cómo continúa con su vida y lleva las secuelas, después de un mes de vencer al COVID-19.

En una entrevista para un medio radial, el periodista contó que, si bien no fue fácil sobreponerse a la temible enfermedad, aún tiene malestares que le recuerdan lo que tuvo que pasar.

“Los malestares persisten, he salido de alta y ya estoy casi más de un mes, todavía hay un día que amanezco con migraña, dolor de espalda o me vuelve la tos. De rato en rato, la enfermedad te recuerda que estuviste ahí. Sigo tomando todas las precauciones, no voy a tomarme ninguna libertad”, reveló el periodista.

También te puede interesar: Paloma de la Guaracha decepcionada del amor: «Él me ha utilizado»

Además, Beto Ortiz señaló que tuvo miedo, no cuando le confirmaron la enfermedad, sino cuando le mencionaron que sus pulmones estaban en mal estado. El periodista aclaró que sufre de asma, lo que podría haber complicado su salud, sumado al COVID-19.

“Cuando te dan el resultado no es tan grande como cuando te dicen que tienes una neumonía y tus pulmones están tomados un 20% por la COVID-19”, indicó Beto Ortiz.

Como se recuerda, el controversial periodista fue diagnosticado con coronavirus hace más de un mes gracias a una prueba molecular que se realizó. Según Beto, sentía dolores en la espalda y decidió sacarse un test, confirmando el diagnóstico. Tras estar hospitalizado 10 días, Beto Ortiz pudo vencer al virus.

También te puede interesar: Susy Diaz y Florcita prepararon olla común en asentamiento humano