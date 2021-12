Brunella Horna preocupada por la salud de su abuelo: “Está muy delicado de salud”

Compartir Facebook

La modelo mostró en redes sociales su preocupación por su abuelo pues estaría atravesando una complicada situación de salud.

La empresaria estuvo en el programa ‘En boca de todos’, al que también invitaron a Paular Arias. La líder de Son Tentación llegó al set con el anillo de compromiso que le dio el futbolista, Eduardo Rabanal, y fue el tema de conversación primordial durante su visita.

Definitivamente este accesorio no pasó desapercibido para Brunella Horna, quien ya lleva más de 4 años de relación con Richard Acuña y hasta el momento no hay ninguna pedida. La empresaria dijo hace algún tiempo que ya no tenía más ganas de casarse, pero al parecer eso cambió.

Pues en cuanto vio el anillo de compromiso de Paula, ella se animó a mandarle un mensajito a su novio, Richard Acuña. En primera instancia, Tula empezó a molestar a Paula con lo ostentoso que lucía el anillo y señaló que le daba envidia verlo.

En ese momento Brunella saltó y dijo: “¿Qué envidia? ¡La envidia es mía!”. Y Paula le hizo una broma a la empresaria porque lleva varios años de relación y hasta ahora no hay planes de boda.

Ella solo atinó a reír con ese comentario, y luego de revisar a detalle la ‘rocaza’ de Paula Arias, Brunella le mandó un contundente mensaje a Richard Acuña: “¡Aprende Richard, aprende!”. Los integrantes del programa se quedaron sorprendidos con el mensaje de la empresaria y ahora Brunella, solo estaría a la espera del tan ansiado anillo.

