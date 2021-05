¡Carísimo! Clóset de Melissa Klug supera los 125 mil soles

Compartir Facebook

Melissa Klug dejó boquiabiertos a cientos de televidentes de ‘En Boca de Todos’ y es que dejó al descubierto que su clóset está valorizado en nada más y nada menos que 34 mil dólares, lo que equivale a poco más de 125 mil soles.

“Su closet es la envidia de todos, pero a veces se han puesto a pensar cuánto está lucir como ella”, inició la nota especial sobre los lujos que se maneja la ‘Blanca de Chucuito’ y que, al parecer, respaldan su buena posición económica.

“Si se fijan el detalle la cartera Louis Vuitton de 1,799 dólares y Christian Loboutin de 1,295 dólares”, agregaron poco después.

Además, se sabe que tiene una casaca jean de marca Gucci que habría costado 1750 dólares y delicados zapatos de la marca Valentino Garavani que cuestan 19, 800 dólares.

FELIZ DE QUE LA LLAMEN CHIBOLERA

La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, descartó que le moleste el apodo de “chibolera” por comenzar una relación con el jugador de futbol, Jesús Barco, quien es menor por 13 años.

En una entrevista para “En Boca de Todos”, la Blanca de Chucuito reveló que no le incomoda en absoluto lo que la gente diga sobre su nueva pareja, ya que para el amor no hay edad. Incluso, podría enamorarse de alguien mayor y no tendría que haber problema.

“Es mentira. En realidad, yo siempre lo he dicho, para el amor no hay edad. Me puedo enamorar de un joven como también me puedo enamorar de un viejito”, mencionó Melissa Klug, mientras lo miraba a Ricardo Rondón.

