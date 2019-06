Carlos Bruce calificó de “provinciano” a Martín Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra fue incluído en la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, en los comicios del 2016, por su origen provinciano, afirmó ayer el oficialista y ex ministro de Vivienda, Carlos Bruce, quien poco después pidió disculpas por sus expresiones.

Bruce reveló que con PPK como candidato presidencial y Mercedes Araóz a la vicepresidencia, “habían demasiados blancos” en la plancha presidencial en la lista de Peruanos por el Kambio.

MALA RELACIÓN

“Inicialmente, él estaba para ser congresista en Moquegua, y de pronto dijimos ‘necesitamos un provinciano en la plancha porque hay demasiados blancos”, expresó. “Estaba Meche Araoz, estaba Kuczynski, bueno ahí está, pongámoslo a Vizcarra y ya”, dijo.

“Él ha terminado como presidente por lo que todos sabemos [la renuncia de PPK]”, prosiguió e hizo notar que Vizcarra no es un político tradicional, sino el ex gobernador de una “región muy pequeña, Moquegua”. También dijo que por no conocer el funcionamiento del Congreso, su relación “ha sido muy mala”.

“Ve el Congreso como un mal necesario, es un poco la visión que tiene y […] el funcionamiento de las bancadas no es algo que le atraiga”, precisó e indicó que por eso no se reúne con frecuencia con el oficialismo parlamentario.

EL DATO

Por la tarde, Bruce escribió en Twitter: “Debo aclarar que a lo que me refería era que en la plancha había muchos limeños y nadie del interior del país. Mil disculpas por el lapsus”.