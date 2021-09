“Casarme, tener hijos era mi plan”, Vania reveló que tenía todo listo para su boda

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex ‘chica reality’ mencionó que atravesó duros momentos en su vida cuando se separo de su ex pareja Frank Dello Russo con quien ya tenía planes de matrimonio y formar una familia.

La guapa Vania confesó que todo estaba listo para dar el ‘Sí’ en su romántica relación con Frank pero en un ‘abrir y cerrar de ojos’ todos sus planes se vinieron abajo.

«En Finlandia todo estaba caminado era casarme, al año tener hijos era mi plan. Vestido, zapatos, lugar, todo tenía, pero dije no, esto no va. Retornar el anillo. Retornar el anillo no creo que fue lo doloroso», dijo en un primer momento.

Pues la modelo se encontraba muy ilusionada de poder dar ese gran paso en su vida ya que era algo con lo que había soñado toda su vida pero con la persona correcta.

«Yo no usaba mi mi anillo tres, cuatro meses antes de terminar, pero lo que más me dolió es que no se dio cuenta que no lo usaba. Nada de lo que me ha pasado me ha matado, mirar hacia atrás no sirve de nada… El amor propio es lo más importante», agregó.

Fue así como Bludau decidió continuar con su vida hasta que por cuestiones del destino se enamoró de su amigo Mario Irivarren con quien en algún compartieron trabajo, ambos han demostrado ser una de las parejas más estables de la farándula.

Vania Bludau recontra enamorada de Mario Irivarren: “Yo lo amo, es mi ser especial”

La bailarina se puso romántica y expresó cómo inició su relación, Mario Irivarren y confesó que tenía miedo de tener algo con él, al principio.

Vania Bludau se mostró más enamorada que nunca en la última gala de ‘Reinas del show’. Ella dio detalles del inicio de su relación con Mario Irivarren, con quien ya lleva más de 8 meses de relación.

“Me emocioné al ver las imágenes con Mario porque inclusive tengo más imágenes porque los dos somos de este medio. Me gusta mucho porque es una persona increíble. Como amigo siempre lo he tenido porque sé que es un chico 100. Yo siempre le he dicho: ‘te quiero como amigo, te amo como mi pareja”, inició Vania.

“Mario es mi ser especial, es mi amigo de tantos años, desde el 2011 o 2012, ya son bastantes años de amistad y es raro vernos ahora juntos, pero es lindo porque tenemos una amistad y ante todo somos amigos, eso es lo importante”, comentó la bailarina.

Vania confesó que antes no había dejado que las relaciones amicales se mezclen con las de pareja. Es por eso que con Mario dudó antes de iniciar una relación, pero finalmente decidió arriesgarse por lo que sentía.

“Yo le di la oportunidad, porque yo no quería. Nunca he mezclado la amistad con una relación, pero me di la chance”, finalizó Vania.