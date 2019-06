Celoso masacra a golpes a su pareja por ir a una fiesta

GIANCARLO ANDÍA

¡Basta ya! Una joven madre de familia fue golpeada brutalmente por su conviviente en San Martín de Porres. Mari Estefany Bernabel Magallanes, de 24 años, fue sacada a patadas, puñetazos y empujones de una fiesta por su pareja, Moisés Barnechea Cori, quien luego se dio a la fuga. No sería la primera agresión del salvaje sujeto.

“Por favor, llamen a mi mamá, que cuide a mis hijos. Me duele mucho la cabeza”, fueron las palabras que pronunció la mujer, tirada en medio de la pista, en la cuadra 5 del jirón Félix del Valle.

LA TIRÓ AL PISO

A las 7 de la mañana, ella compartía con unos amigos en una fiesta, cuando de un momento a otro apareció el padre de sus tres hijos. Una vendedora de desayunos que salía con sus productos a la avenida Universitaria fue testigo de la brutal golpiza.

“Los dos se gritaban en la calle. En un momento, él, que vestía una polera y jean, la jaloneó hasta tirarla al piso. El golpe de la cabeza de la chica sonó fuerte. Lejos de ayudarla, le dio varias patadas y se fue corriendo hacia un parque”, comentó la vendedora.

AUXILIO A TIEMPO

A poco de perder la conciencia, Mari Bernabel habló de su agresor. “Él me golpeó. Me dijo que me pegaba porque dejé solos a nuestros hijo, por irme a una fiesta”, contó a duras penas la muchacha, a quien tuvieron que hacerle oler un algodón con alcohol para que se mantenga despierta.

Personal del SAMU llegó a la escena a darle asistencia. Al comprobar que podía movilizarse, la evacuaron en una ambulancia al hospital más cercano.

“¡Es un pegalón!”

Agentes de la comisaría de Condevilla fueron a recoger las versiones de la comerciante testigo y entrevistarla a fin de conocer más detalles que permitan dar con el agresor. “Ambos viven por el mercado. Al sujeto lo conocen como Junior y, al parecer, antes fue denunciado”, reveló un efectivo a cargo del caso.