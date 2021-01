Chofer es brutalmente agredido por no dejar subir a una pasajera

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Insólito. Un chofer de un microbús en la ciudad de Mar del Plata en Argentina fue brutalmente agredido, ya que no dejó subir a una mujer porque el carro iba a su máxima capacidad y no habían asientos disponibles.

El agredido identificado como David Franco realizaba la ruta normal de su bus. Al llegar al paradero llamado “Corralito”, dos mujeres querían subir al transporte. Sin embargo, solo tenía un asiento vacío y, por ley, no puede llevar a nadie parado.

También te puede interesar: Hombre obtiene su licencia de conducir después de 157 intentos

Una de las damas pagó y fue a sentarse. Mientras que la otra, no logró alcanzar sitio por lo que comenzó a insultar al chofer. Por el escándalo que realizaba, los demás pasajeros le recriminaron a la mujer su actitud, así que tuvo que bajar del carro. El chofer siguió su camino, pero no sabía lo que le esperaba en el siguiente paradero.

La pesadilla inició cuando llegó a “Nasser y Libertad”, pues dos hombres subieron iracundos a golpearlo. “Como desciende gente, abro la puerta para que suban y me insultan. Me arranca la mampara con una mano y con la otra me tira un piedrazo. Me pega en el ojo, quedo mareado unos segundos y cuando estoy así medio aturdido veo que vuela otra piedra”, mencionó el chofer.

Afortunadamente, un hombre mayor salió en defensa del conductor y colocó la mano para que no le caiga otra piedra en la cabeza. Ahora, el chofer sufrió lesiones en el óculo y la córnea.

También te puede interesar: 16 miembros de una familia fallecen tras contagiarse en velorio