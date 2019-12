Chollywood espera que el 2020 sea mucho mejor

El 2020 es un año par y para muchos es significado de que irá mucho mejor las cosas. Las figuras de Chollywood cuentan cómo recibirán hoy las 00:00 del 1 de enero, pidiendo que sus proyectos se concreten y sobre todo que les vaya muy bien en la salud, amor y sobre todo mucho dinero.

CALZONCITO DORADO

La cantante Katy Jara reveló que el 2018 lo despidió usando una prenda íntima de color rosado y; justo este año encontró el amor y se casó con el empresario Marvin Bancayan. Por ello, para iniciar el 2020 con mucho amor, volverá a repetir la cábala.

“El año pasado me puse calzoncito rosado para encontrar el verdadero amor y mira, me casé y estamos felices. Este año voy a escoger dorado como ropa interior para llamar al éxito y la energía. También me pongo en los bolsillos lentejitas y trigo para llamar la abundancia”, indicó la intérprete de ‘Mentiras’ que despide el año con show en Piura.

DISFRUTA DE SU FAMILIA

El cantautor Marco Romero contó que recibirá el 2020 en la playa junto a su familia, quienes son su “mejor cábala”. “Pasar las doce con ellos, disfrutar de ellos. Igual, cuando puedo salgo con mis maletas y también me meto al mar para botar toda la energía negativa y todo lo malo. Cierro el año muy feliz con mi centro cultural en marcha, Espero que este 2020 traiga buenas cosas para todos los peruanos”.

CUMPLIENDO SUEÑOS

Para la conductora Cathy Sáenz este año, a pesar de las tormentas, ha sido un año “bendecido”. “Este año he podido cumplir cinco de mis más grandes sueños: Ser maestra, bailar en un reality, ser conductora de televisión, tener mi propia empresa y ser feliz con mi familia”, manifestó y contó su cábala para recibir el 2020. “Siempre me pongo una prenda blanca y trato de recibir las 12 pisando el mar para agarrar energía súper positiva”.

CREYENTE DEL MAR

Por su parte, la brasileña Brenda Carvalho se denominó la ‘mujer cabalera’ y nos contó cómo recibirá este 2020. “La paso en la playa con ropa nueva color blanca. El color del calzón lo elijo de acuerdo a lo que siento en el día, tengo amarillo, rosado, rojo y blanco. Me meto al mar a la media noche, salto mis 7 olas comiendo mis uvas y pido mis 7 deseos”.

A LA CIMA

La directora y cantante principal de ‘Vanesa y las Tremendas’, Vanesa Valencia, contó que siempre trata de recibir en Año Nuevo en la ‘cima’. “Normalmente lo recibo trabajando pero este año tendré un compartir primero, así que la pasaré con amigos. Luego me paso volando a un concierto. Mi cábala es subirme a una silla, escalera, o lo que encuentre y pedir mi deseo. Esto hará que el año que viene vaya siempre en ascenso”, dijo.

Por Juana Aspilcueta y Andrea Saavedra

Fotos: Carlos Guerrero