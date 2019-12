‘Chabelita’ reconoce que jamás debió meterse con ‘wachimán’

Estamos a punto de cerrar el 2019 y la bailarina Isabel Acevedo jura que este año ha sido de mucho aprendizaje tras la polémica ruptura amorosa que tuvo con Christian Domínguez. Según confesó en el programa ‘El show después del show’, se arrepiente de haberse involucrado sentimentalmente con el cumbiambero.

“Lo que te puedo decir es que de los errores se aprende. Yo venía haciendo las cosas bien, pero esa relación, de repente, no comenzó bien. Nunca he salido a hablar en televisión, siempre estaba atrás. No me gustan las peleas por eso que nunca salí a enfrentarme a otras personas y creo que es lo mejor que he podido hacer por mi tranquilidad y la de mi familia principalmente”, expresó Isabel en clara alusión a las críticas de Karla Tarazona.

De otro lado, ‘Chabelita’ asegura no estar sorprendida del ‘modus operandi’ que tendría el ‘wachimán’ con todas sus parejas, tras contar que quería casarse y tener un hijo con Pamela Franco. “Creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta de eso, yo recién me doy cuenta. Estoy tranquila, el ve como hace sus cosas, está bien grande, ya no quiero hablar de él”, añadió la bailarina.

Devolvió camioneta

Para sorpresa de muchos, Acevedo confesó que ya devolvió la camioneta que le pertenece a Christian y que tenía a su poder, esto tras las polémicas revelaciones del cantante que decía que no habría querido devolverle el vehículo.

“Nos reunimos con su abogado. Principalmente, le devolví su camioneta porque quiero estar tranquila y quiero comenzar el año renovada, trabajando como siempre. Quiero comenzar el 2020 con las mejores energías, trabajando. Estoy tratando de mostrar mi nueva versión”, añadió la joven, quien no se negó a tener un encuentro televisivo con Christian en el 2020.