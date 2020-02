Colocha Yuri Hernández llora tras ser deportada y pide regresar al Perú

La modelo colombiana Yuri Hernández, quien fue vinculada sentimentalmente con Bruno Agostini, habló en el programa ‘Mujeres al mando’ tras ser deportada de nuestro país por haber participado en una fiesta en el que se encontraron varios extranjeros con antecedentes penales.

“Me siento muy vulnerable y deprimida. Han sido días muy fuertes para mí. Salí absuelta con libertad. Estuve quince días investigada y no se me encontró absolutamente nada. Migraciones determinó la deportación y la resolución me indican que es por alterar el orden público”, señaló.

Hernández, entre sollozos, aclaró que ella no tuvo ninguna participación del evento y que no conoce a los organizadores. “Yo no conocía a nadie. Llegué al mediodía y al rato sucede el allanamiento. No entendía la magnitud del problema”, aseveró.