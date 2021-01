Cómico ambulante escupe agua en la cara a joven del público

Compartir Facebook

A pesar de las medidas impuestas por el Gobierno para evitar el contagio de COVID-19, los cómicos ambulantes realizaron una presentación en el distrito de Mala, Cañete que produjo gran aglomeración de personas por verlos.

Según las imágenes difundidas, se observa que los asistentes estaban pegados uno a otros sin respetar el distanciamiento social. Los cómicos indicaron que ellos estaban guardando distancia con el público al momento de hacer su show, pero no era la misma historia con el público.

Sin embargo, en el video también se observa que el popular “Mono Pavel” como parte de su show le escupió agua en la cara a un joven del público, lo que podría poner en riesgo la integridad del inesperado ayudante.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y serenazgos del distrito para terminar con la presentación, pues representaba un peligro para el público al estar aglomerados. El “Mono Pavel” se defendió cuestionando la labor de las autoridades.

“Acá serenazgo nunca viene, nunca ha venido. Yo no sé porque ellos han venido acá. (…) No sé porque no nos dejan trabajar si el público está muy alejado”, precisó el cómico ambulante.

