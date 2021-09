Dalia Durán indignada porque Andrés Hurtado no le invitó a su aniversario: “sentí incomodidad”

Compartir Facebook

La cubana Dalia Durán brilló por su ausencia en la edición especial por el aniversario del programa donde Josetty y Genesis Hurtado llamaron la atención en su presentación.

En diálogo con un diario local, la madre de los cuatros hijos de John Kelvin contó por qué no fue invitada a una fecha tan importante para el programa. Vale decir que, Dalia fue contratada como modelo por el mismo ‘Chibolín’.

“No niego que sentí mucha incomodidad al no ser parte de un día tan importante como el aniversario del programa para el que he estado trabajando, pero me dijeron que era porque Andrés conduciría con sus hijas y soy muy respetuosa de cualquier decisión que se tome, yo cumplo con mi trabajo”, dijo.

Recordemos que tras la agresión sufrida por John Kelvin, Dalia Durán afectada fue recibida con los brazos abiertos por Andrés Hurtado y sus hijas que le ofrecieron refugio y trabajo.

Dalia Durán anuncia que empezará los trámites para obtener la nacionalidad peruana

La ex del John Kelvin aseguró que dentro de poco iniciará los trámites para conseguir la nacionalidad peruana pues se siente muy feliz aquí. La cubana reveló sus más grande sueño y uno de ellos es conseguir la nacionalidad peruana, pues le encanta estar en nuestro país y porque tiene 5 hijos peruanos.

Por ende indicó que ya está iniciando los trámites para obtener la nacionalidad peruana: “Eso anhelo, tengo 5 hijos nacidos en Perú y llevo muchos años en este bello país. Que baje la pandemia, para iniciar los trámites”, indicó.

La cubana Dalia Durán abrió su corazón y afirmó que considera volver a enamorarse pero siempre poniendo como prioridad a sus hijos quienes son el motor de su vida.

«Es algo que no ando buscando en lo sentimental, pero no descarto volver a enamorarme y tener un buen hombre en mi vida. Eso siempre pensando primero en mis hijos. Cuando una es madre tiene que ser demasiado cuidadosa con esos temas«, dijo Durán.

