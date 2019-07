La salsera Daniela Darcourt no es tan natural como aparenta. En conversación con ‘Válgame Dios’, la cirujana plástica Roma Coletti confirmó que operó a la cantante para lucir imponente en los escenarios, aunque no demasiado como Yahaira Plasencia.

La doctora contó que Daniela decidió operarse porque así se lo exigía el equipo que trabaja con ella y por ello se le realizó una lipotransferencia (método para extraer grasa de ciertas zonas del cuerpo mediante una liposucción laser y ponerla en otras zonas) para aumentar el tamaño de sus glúteos.

“Daniela ahorita está más llenita, ha ganado peso. Pero cuando ella llegó a mí necesitaba aumento de glúteos con lipotransferencia por el tema de los vestuarios de sus presentaciones. Le exigían que tenga un cambio para que se vea más imponente en el escenario porque su voz es hermosa”, contó la cirujana.

Asimismo, la doctora Coletti reveló que Darcourt no quería un cambio tan exagerado como el de Yahaira Plasencia. “Solamente le hice una lipotransferencia según lo que ella pedía. No quería un cambio como el de Yahaira, no quería unos glúteos grandes, que se vea de un momento a otro que tenía mucho más glúteo que antes”, señaló.