‘Dayanita’ asada con JB por compararla con la ‘Uchulú’: “no me mencione ese nombre”

En la última edición de ‘JB en ATV’, Dayanita se caracterizó de la cantante Rossy War en uno de los sketch, sin embargo, jamás imaginó la broma que le haría Jorge Benavides, generando incomodidad en ella.

El cómico Jorge Benavides hizo de las suyas y le dijo a ‘Dayanita’ que con ese look se parecía a la ‘Uchulú’. “No se pasen, mecióneme todo lo que quiera, pero ese nombre no”, dijo Dayanita.

Uchulú levanta la bandera de la paz

La popular ‘Dayanita’ estuvo en el ojo de la tormenta en mayo de este año por shows donde infringía las normas sanitarias. Frente a este hecho, la ‘Uchulú’ salió al frente a hablar.

“Dayanita me cae muy bien, pero nosotras nos debemos al público y tenemos que respetar las normas. En mi caso, yo estoy recibiendo mucho apoyo del señor Ernesto Pimentel, pero también ha sido claro conmigo, si falto a su confianza y pongo en riesgo la salud de mis compañeros me voy del programa”, sugirió.

“Dayanita y yo tenemos una bonita amistad, le tengo un respeto y una admiración, nunca me ha gustado hablar mal de nadie, mucho menos de ella. Directamente decirte a ti, Dayanita, si te he faltado el respeto en algo mil disculpas. Hermana, sabes que te quiero y te aprecio mucho”, puntualizó La Uchulú.

Mamá del pequeño quería a Dayanita como padre: “Me hubiera gustado que sea él”

Pamela Gómez, la mamá del pequeño niño de 10 años que parecía ser hijo de Dayanita, reveló que a ella le hubiera gustado que la prueba de ADN arroje un resultado positivo. Esto porque considera a Dayanita como una gran persona y a pesar de los prejuicios que pudieran existir, para Pamela no importa que Dayanita sea una mujer transgénero.

“No pensaba que iba a cambiar a ser mujer, nunca pensé eso, pero se siente tranquila así cómo es, nadie lo va a quitar (…) Nunca he tenido rencor de él, ¿odiarle? Nunca lo he odiado, nunca me ha asqueado, es una buena persona”, señaló Pamela.

A quien luego le preguntaron cómo hubiera tomado la noticia de que Dayanita era el padre biológico del pequeño que está próximo a cumplir los 11 años. Pamela afirmó que le hubiera gustado mucho esa noticia, a pesar de todas las burlas o señalamientos que pudiera recibir su hijo. “Sí (me hubiera gustado), claro. Uno no da la importancia a burlas”, explicó Pamela.

