De mozo a diseñador de las estrellas

“La primera vez que vine a Lima, tenía menos de 100 soles en el bolsillo, y desde pequeño siempre quise sobresalir”, cuenta el reconocido diseñador peruano Yirko Sivirich, quien ha vestido a grandes figuras internacionales como el actor español Antonio Banderas, el director Pedro Almodobar, el reguetonero J Balvin, el cantante Luis Fonsi y nacionales como Leslie Shaw, María Pía Copelo, entre otros.

Muchos se han rendido antes sus diseños con motivos de la cultura peruana y hoy regresó a las pasarelas internacionales con su colección ‘Rumi’ Fall /Winter 2021, presentado -debido a la coyuntura por la pandemia- en la plataformas digitales como parte del calendario de New York Fawion Week Digital.

–De mozo y empaquetador a diseñador de modas ¿Cambiarías algo en tu vida?

No, absolutamente nada. Siento que desde chiquito he tenido esa mentalidad de salir adelante porque vengo de una familia que ha vivido en casa alquilada. Tenía nueve años cuando no sabía por qué nos mudábamos de barrio, yo le decía a mi mamá que no quería separarme de mis amigos.

Y hace tres años le pude comprar su casa (se pone nostálgico y llora emocionado). Tuve un montón de trabajos, fui mozo, empaquetador en un supermercado, hacía de todo y no de sobón, quería aprender bien. Si limpiaba baños dejaba el water reluciente, porque sabía que todo eso me iba ayudar.

–Y al haber sido un ‘mil oficios’ ¿cómo nace ese ‘bichito’ por la moda?

Me vine de Ica a los 17 años, con menos de cien soles en el bolsillo y no sabía qué quería ser. Estudié administración porque va de la mano con todo… Soy diseñador sin querer, a los 32 años empecé a trabajar como vendedor en la tienda de ‘Ermenegildo Zegna’ de ropa masculina formal, era carísima y no pensaba que iba a vender tanto.

Siendo vendedor me gustó la moda, ahí me di cuenta que lo mío era esto, no me agotaba, me gustaba. En los viajes que hacía traía ropa, realizaba lonches en mi casa e invitaba a mis amigos, sacaba mi maleta y les vendía todo lo que traía o algunas cosas que mandaba a hacer.

–Muchos jóvenes tienen miedo a emprender ¿Qué les aconsejarías?

Si yo tenía una piedra, hasta eso les vendía a mis amistades y nunca me avergoncé de nada. Hay mucha gente que tiene vergüenza al qué dirán. A pesar que muchos de mis amigos me molestaban diciéndome que era ropa usada, yo me reía. Uno no tiene que tener miedo a nada, tenemos que atrevernos a nuevas cosas. Hay mucha gente que no avanza por el temor al qué dirán, pero todo se empieza de cero.

–¿Cómo ha sido regresar a las pasarelas de Nueva York pero ahora de manera virtual con tu nueva colección ‘Rumi’?

Mi última colección presencial fue en Nueva York hace un año, antes de empezar la cuarentena y gustó un montón, ahora tenemos que adaptarnos. Es una colección que está inspirada en Chiclayo, ‘Rumi’ significa piedra y mi inspiración es el mármol con iconos de Lambayeque, cosas típicas de allá, la pava aliblanca es de las siluetas principales en la colección.

–¿Cuánto ha afectado la pandemia a tus negocios?

Al principio estuve como casi un mes en pare, de ahí empecé a ver qué hacer para reactivar las ventas. Me compré una furgoneta, hice mi propio delivery y no teníamos límites, gracias a Dios nos fue bien pese a que cerré tres tiendas; regresé a una oficina almacén y empezamos hacer los trabajos desde casa.

–Sin embargo, eres consiente que muchos diseños tuyos son pirateados…

Al principio me dio mucha cólera porque hay gente que le gusta lo fácil y nada en esta vida es fácil, hasta ahora me pasa que hay gente que lo vende más barato diciendo que es original, cuando es falso. Una vez llamé a uno de estos números que daban para adquirir la prenda, les pregunté si realmente la ropa era de Yirko y me dijeron que sí.

–¿Los peruanos nos vestimos bien?

Yo salgo en buzo, pero tienes que verte bien para un trabajo, una charla porque todo entra por los ojos, como te ven te van a contratar o tratar. Eso no quiere decir que tu ropa tiene que ser de marca, puedes comprarte una camisa de 20 soles, si no está en tus medios, y verte bien con poca plata. El peruano ha mejorado totalmente en su forma de vestir.

–¿Cómo te ve el peruano ante los ojos del mundo?

El peruano me ama, pero así como me aman también hay gente que me odia. Gracias a Dios recibo todos los días mensajes muy alentadores de personas que les gustan mis diseños. Tengo un porcentaje de peruanos que viven fuera, que se sienten orgullosos de sus raíces y se quieren llevar sus polos con el escudo o casacas.

–¿Qué les aconsejarías a las personas que han tenido que cerrar negocios debido a la pandemia?

Todos tenemos que reinventarnos, repotenciarnos en lo que estamos, no importa el rubro que sea porque hay cosas chiquitas, medianas. Siempre traten de hacer algo específico, no se lancen a 50 mil productos, hay que meterle punche, que no nos dé pena cambiar de rubro, tengan paciencia porque nada cae de la noche a la mañana. Hay que tener bastante paciencia para todo emprendimiento.

