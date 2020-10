Compartir Facebook

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que durante este lunes dejará el hospital Walter Reed Medical Center, lugar donde permaneció internado luego que la semana pasada se confirmara su contagio con coronavirus.

En su cuenta de Twitter, el gobernante afirmó que durante la noche abandonará el hospital, en donde según sus cercanos fue internado por “precaución” y sometido a tratamientos para evitar un empeoramiento en su estado de salud.

“¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al COVID. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, expresó el republicano.

Trump ingresó al hospital el viernes pasado, permaneciendo en revisión constante durante todo el fin de semana. El domingo salió arriba del auto presidencial a las afueras del recinto para saludar a sus adherentes.

El presidente estadounidense fue uno de los más afectados con un fuerte brote del coronavirus que afectó a sus colaboradores más cercanos. Durante esta jornada se supo que la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, también había dado positivo a la prueba.

El contagio de Trump se conoció un par de días después de haber protagonizado un áspero debate con el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, quien no resultó contagiado.

Trump: “Volveré pronto para hacer grande de nuevo a EE.UU.”

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue grabado ingresando al hospital militar y señaló que se encuentra “mucho mejor” y está trabajando para “volver del todo y poder hacer Estados Unidos grande de nuevo”.

Además, el video muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta pero sin corbata.

“Llegue aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, asegura Trump en el video en el que añade: “creo que estaré de vuelta pronto”.

