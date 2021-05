‘Dumbo’ ‘se desmaya’ cuando lo capturan

Le fallaron ‘las orejas’. Un delincuente fingió un desmayo al ser intervenido por la Policía en el distrito de El Agustino. Se trata de Ricardo Gutiérrez Vargas (26) ‘Dumbo’, que junto a Jimmy Gonzales Cuba (40) ‘Cabeza clava’ conformaban la banda criminal ‘Los Feroces de San Cayetano’, dedicada a los robos en agravio de comerciantes y asaltos al paso.

‘Los Feroces’ eligieron el cruce de los jirones Pisagua y García Naranjo atacar a una trabajadora y robarle su celular. Al percatarse del hecho, agente del grupo Terna hacen disparos al aire persiguiendo a ‘Dumbo’ y ‘Cabeza clava

SE DESPLOMÓ

“Jefe en serio me siento mal, yo solo estaba acompañando”, se le escucha decir a ‘Dumbo’ para luego balancear el cuerpo con el ademán de caer al piso. Comportamiento muy parecido al que un joven tomó durante la jornada de votación cuando se desplomó al piso luego que le pidieran asumir la función de miembro de mesa.

Es precisamente a ‘Dumbo’ a quien se le encuentra el celular robado a la mujer, asimismo tenía siete municiones calibre 22. ‘Cabeza clava’ intentó esconderse en su vivienda, esto llevó a que un grupo de mujeres, con cuchillo en mano, atacaran a los miembros del Escuadrón Verde con la intención que liberen al facineroso, que tendría antecedentes.

‘Los Feroces de San Cayetano’ tenían la costumbre de usar la violencia contra sus víctimas, a las que también rodeaban para dejarlas sin escapatoria.

Ambos detenidos terminaron en la comisaría para las diligencias correspondientes de ley.

