Ejercicio y lesiones de las rodillas

En estos días de encierro, muchos son los que realizan ejercicios dentro de casa o al aire libre, pero al hacerlo sin preparación previa adecuada, aparecen las lesiones a las rodillas.

Muchos de ellos tienen además sobrepeso y realizan actividades diarias con esfuerzo, lo que puede derivar además en la ruptura de meniscos o traumatismos mayores por algún accidente. Pero eso no es todo.

También se dan lesiones como el caso de la artrosis por desgaste, entre otros problemas en las rodillas, advierte Mauricio Alzate, fisioterapista de Cotillo Sport Medical Center, quien lleva más de 10 años en nuestro país dedicado especialmente al fútbol nacional debido a su especialidad en lesiones deportivas.

Una lesión no tratada en la rodilla puede afectar otras áreas, tales como la columna, cadera e inclusive de los pies. Hasta puede crear una discapacidad que fácilmente desencadena en un serio problema emocional, porque la persona afectada ya no puede realizar sus actividades cotidianas como antes.

LA ARTROSCOPIA

Así lo reitera el Dr. Luis Cotillo, traumatólogo y fundador de la referida clínica, quien explica que uno de los procedimientos más utilizados en la cirugía de rodillas es la artroscopia, procedimiento que permite reestablecer al paciente cuando ha sufrido alguna lesión importante en la zona.

“Para ello, lo ideal es que el cirujano sea especialista en rodillas. Sin embargo, tras el éxito de la operación, es de suma importancia la rehabilitación posterior porque eso ayudará a la recuperación más rápida sin ninguna secuela para que el paciente regrese a sus activadas diarias”, detalla el médico.

Explica que se da lo que en el centro llaman ‘rehabilitación Plus’, que es muy específica para cada caso porque se logra reestablecer al paciente en menor tiempo que las terapias tradicionales. “Para ello se cuenta con un equipo de fisioterapistas especializados en lesiones específicas y máquinas de alta tecnología para dar una intensiva rehabilitación con planificación y trabajo activo que requiere cada paciente post operado y así lograr la rápida recuperación”, detalle el Dr. Cotillo.

Añade el Perú está en un nivel muy competitivo en lo que a tratamientos de lesiones deportivas se refiere porque mayormente se tratan lesiones de manera general, pero las deportivas requieren de profesionales especializados en Medicina Deportiva, “tanto el médico tratante como del rehabilitador”, explica.

LESIONES QUE SE TRATAN CON REHABILITACIÓN FÍSICA

• Quienes pasan por una lesión y realizan actividad deportiva de carácter aficionado.

• Quienes pasan por una lesión y se dedican al deporte profesional.

• Quienes pasan por una alguna lesión, pero pertenecen al deporte de élite.

• Quienes no tienen lesiones, pero desean maximizar sus capacidades funcionales y mejorar sus patrones de movimiento (prevención primaria).

“En cada uno de estos grupos, tenemos objetivos claros para rehabilitar al paciente. Ponemos como punto de inicio las características de la persona. La idea es solucionar el problema indistintamente al deporte que realiza. Es importante acotar que para lograr el éxito del tratamiento con una recuperación total, el paciente debe seguir hasta el final el plan asignado”, detalla el Dr. Cotillo.

Y es que, ocurre que en muchos casos, el paciente se siente bien luego de varias sesiones y abandona el tratamiento, pero lo riesgoso es que luego de mucho tiempo, incluso años, puede recaer con la lesión o sentir que no tiene la movilidad con la fuerza adecuada o puede padecer de dolores crónicos y todo por no haber culminado la rehabilitación. “Si aún no recibe el alta del médico tratante debe completar la terapia.

No hay que descuidarse para evitar complicaciones a futuro”, alertó el fisioterapista Mauricio Alzate.

