Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Profesor que cumple prisión preventiva al ser acusado de, presuntamente, haber provocado la muerte de su conviviente por prenderle fuego, pide su libertad pues se considera población en riesgo a contraer la COVID-19.

Leoncio Daza Tejada fue acusado de rociar combustible y prenderle fuego a su conviviente María Alvarado Cruz en diciembre del año pasado, hecho que ocurrió cuando la víctima se encontraba durmiendo en su vivienda en Rioja, San Martín.

Sin embargo, por la crisis sanitaria, el detenido solicitó ser excarcelado diciendo que se encuentra dentro del grupo de riesgo a contagiarse de coronavirus, sin embargo su recurso fue rechazado por las autoridades.

De acuerdo a lo indicado por Heydi Fasanando Rodríguez, fiscal adjunta provincial, el denunciado no cumple con los requisitos que pide la ley para pedir su liberación, incluso no se encuentra en el grupo de personas vulnerables, como el mismo lo aduce.

Pero eso no es todo, pues Daza Tejada, no tiene trabajo ni domicilio conocido, razón por la que su posible liberación es considerado un peligro de fuga. Eso no es todo, pues el reclusorio en el que se encuentra no es parte del grupo de penales con mayor hacinamiento e incluso cuenta con zonas de aislamiento y tratamiento para posibles contagiados.

Recordemos que Leoncio Daza fue detenido en el hospital de Rioja luego de llevar a su pareja a ser atendida por el hecho, alegando que se trataba de un accidente, pero las investigaciones determinaron que el sería el responsable de lo sucedido. Además, María Alvarado, falleció dos días después del hecho a causa de las graves quemaduras que tenía su cuerpo.