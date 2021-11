«Es súper sincero», hermana de Angie saca ‘pecho’ por Jota Benz

Compartir Facebook

La hermana menor de Angie Arizaga no dudó en sacar ‘pecho’ por su cuñado el hermano de Gino Assereto, Jota Benz quien tiene una relación amorosa con Angie desde hace ya varios meses.

El ‘chico reality’ llegó de sorpresa al programa ‘En Boca de todos’ y reveló detalles de su vida profesional y sentimental dejando a más de uno suspirando de amor pues el modelo viene atravesando una de las etapas más importantes de su vida.

Como ya se recuerda el cantante de música urbana y la popular ‘negrita’ se encuentran en el ojo de la tormenta por lo fuertes rumores de un posible embarazo de la ‘chica reality’ pero hasta el momento ambos han desmentido esas afirmaciones pues actualmente no es una prioridad.

Sin embargo, Jota dejó claro en el programa que sus deseos de ser padre son muy grandes al igual que de Angie y no dudan que en el momento adecuado optarán por traer su retoño al mundo.

Hermana de Angie ‘echa flores’ a Jota

Por otro lado, la hermana menor de la ‘negrita’ no dudó en pronunciarse y hablar de lo que piensa de su cuñado con quien tiene bastante confianza y cariño.

Evelyn Arizaga dejó en claro que durante el tiempo que conoce a Jota ha demostrado ser un buen chico de sentimientos sinceros, que aprecia, valora y respeta a su hermana y a su familia por eso no faltaron las palabras de elogios de su pequeña cuñada.

«Jota es super sincero, no he logrado agarrar una mentira, a menos que no me haya dicho», manifestó la joven poniendo las manos al fuego por la pareja de su hermana.

Jota Benz habla sobre ‘chape’ de Angie Arizaga y Deyvis Orosco

La actual pareja de Angie Arizaga, Jota Benz, habló acerca de las imágenes en las que la popular ‘negrita’ se da tremendo ‘chape’ con Deyvis Orosco. El ‘chico reality’ no le prestó mucha atención a la situación, y se mostró muy tranquilo.

“Qué te puedo decir hermano, es algo que ya hemos hablado antes, desde hace mucho tiempo, fue hace qué… dos o casi tres años”, señaló. Y es que cabe recordar que ese beso entre Angie y Deyvis fue nada más y nada menos que para un videoclip del ‘bombón’, que nunca salió a la luz.