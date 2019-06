Escolar de 13 años viola a otro de siete en Virú

VIRÚ. Mostrando su indignación con llantos, arengas y pancartas, más de 300 padres de familia del colegio Carlos Wiesse, en el distrito de Chao, piden justicia para un escolar de siete años, que habría sido abusado sexualmente por otro de 13 años. Según refieren los familiares de la víctima ya la habría ultrajado en otras tres ocasiones.

Los protestantes quieren además la salida del director Juan Javier Calle Díaz, pues no quiere expulsar al menor infractor, pues asegura que no existe la sentencia judicial, a pesar que el examen del médico legista, certifica que existió abuso sexual.

INTENTAN TOMAR COLEGIO

Según información, la víctima de 07 años habría sido abusado el pasado 23 de mayo en los interiores del centro educativo. El supuesto violador de iniciales B.F. (13), aprovechó que el menor estaba en el baño para interceptarlo y con el apoyo de tres compañeros, que vigilaron la entrada, dio rienda a sus bajos instintos.

Fue la prima, con quien vive la víctima, quien se dio cuenta del delito, y tras la confesión del menor, éste le refirió que sería la cuarta vez que abusan de él. De inmediato, realizó la denuncia en la Comisaría de Chao, y tras orden del Ministerio Público, se realizó el examen del médico legista, que confirmó el ultraje.

EXIGEN JUSTICIA

Es así que los padres del menor ultrajado, acudieron al director para que expulse al infractor, pero éste le refirió que no lo haría; despertando la indignación de los padres de familia que llegaron a las afueras del centro educativo e intentaron tomar el plantel para exigir justicia para el menor, pues tienen el temor que el supuesto violador, pueda seguir ultrajando a más escolares.

“Queremos justicia y que el director sea expulsado por apañar un delito. Los padres no vamos a permitir mayores abusos en este plantel, porque no es el primer caso de violación y, además, acá se drogan y los auxilia-res y profesores no hacen algo”, expresaron algunos padres de familia.

El dato

Según los protestantes, el supuesto violador fue expulsado de otro centro educativo por violar a una escolar en los baños.