Expresentador Jaime Cilloniz fue detenido por la Policía

El expresentador Jaime Cilloniz habría sido detenido por la Policía Nacional del Perú, luego de ser denunciado por la actriz de “De vuelta al barrio”, Danna Ben Haim, por intento de secuestro.

En redes sociales, se pudo observar como un efectivo policial llegó hasta su hogar, donde la actriz pasó momentos de terror, para ser conducido hasta la comisaría más cercana. Sin embargo, a pesar de estar esposado, el exconductor dio problemas a la autoridad para meterlo en el patrullero.

Jaime Cilloniz fue colocado dentro del vehículo, pero, segundos después, el expresentador se bajó del carro y se tiró en el suelo. Después de levantarlo con mucho esfuerzo, el efectivo logró meterlo en la parte de atrás del carro.

Detienen a Jaime Cilloniz, ex presentador que mantuvo secuestrada a Danna Ben (1 de 2) pic.twitter.com/AX6utSxH6r — Manrayx (@litolobo) January 13, 2021

Como se recuerda, la actriz Danna Ben Haim, parte del elenco de “De vuelta al barrio”, denunció a Jaime Cilloniz por intento de secuestro, ya que no la dejaba salir de su departamento.

“Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta que me había confundido de piso. Le dije: ‘ay, discúlpame, me he confundido de piso’ y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse y de ahí sigue el video”, mencionó la actriz junto a un video donde evidencia el trato del expresentador.

