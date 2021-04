¡Fuerza Susy!: Falleció hermano de Susy Díaz a causa del Covid-19

Compartir Facebook

A través de sus redes sociales, Florcita Polo dedicó un emotivo mensaje confirmando el fallecimiento de su tío Alfredo por coronavirus.

Tras una ardua lucha contra la COVID 19, el hermano de Susy Díaz falleció el viernes 2 de abril. Así lo dio a conocer Flor Polo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó unas sentidas palabras para su tío Alfredo.

¡Florcita llora su partida!

“Tío Alfredo, luchaste hasta el final para poder vencer esta terrible enfermedad, pero tu cuerpo ya no pudo resistir y ahora ya descansa en paz. Aún no puedo creer que ya no estás con nosotros”, se lee en el escrito de Polo.

Seguidamente agregó, “Te voy a extrañar mucho, tío. Gracias por todo. Descanse en paz, querido tío”, señaló. Cabe indicar que este es el tercer familiar que Susy Díaz pierde a causa del nuevo coronavirus.

Recordemos que el mes pasado, la hija de Augusto Polo Campos, se presentó en uno de los programas de América hoy donde contó los duros momentos que atravesó tras estar contagiada y aprovechó la oportunidad para dar a conocer que su tío se encontraba en busca de una cama UCI.

“Nosotros queremos que acabe esa pesadilla porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días, falleció mi tío, ahora mi tío está mal, está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”, indicó en aquella oportunidad.

“No conseguimos, no sabemos qué hacer, estamos desesperados. He puesto anuncios en Instagram, en verdad estamos desesperados… Por favor ayúdennos, de verdad”, imploró frente a cámaras.

