Falso taxista roba a Melcochita con arma de fuego y se lleva 10 mil soles

La familia de Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se sumó a la lista de víctimas de la delincuencia que pulula en nuestro país. El cómico contó que su esposa Monserrat Seminario fue asaltada por un falso taxista y dos de sus secuaces, quienes le arrebataron 10 mil soles que iba a usar para los pagos del show que alista este 22 de agosto en El Sachún de Miraflores con Miguelito ‘Chato’ Barraza. Sumamente molesto e indignado el popular cómico señaló que los delincuentes son de nacionalidad venezolana, según le detalló la madre de sus dos últimas hijas. Todo sucedido cuando Monserrat estaba por Miraflores dejando entradas para el show y de ahí tomó un taxi rumbo a La Victoria, sin embargo el conductor era un ladrón y a unas cuadras hizo subir a sus dos compinches.

PISTOLA EN LA CABEZA

“Le han robado 10 mil soles a Monserrat, ella está muy nerviosa pero gracias a Dios no le pasó nada porque primero es la vida. Tomó un taxi por Miraflores y ese maldito era choro, qué voy hacer ya está hecho, el dinero era para pagos. Le pusieron una pistola en la cabeza esos ladrones hijos de p… que son venezolanos”, aseveró el cómico. “La culpa la tiene Migraciones, dejan entrar a esos delincuentes, no les piden papeles. En Venezuela abren la cárcel y estos se vienen al Perú, los dejan entrar como si nada por eso estamos como estamos. No digo que no haya venezolanos buenos, pero debe haber mejor control en las fronteras. Tanto sacrificio que uno hace para ganar su dinero, Monserrat va a ser la denuncia aunque sé que la Policía no hace ni mi…”, acotó Melcocha. De otro lado, Villanueva se pronunció luego que su nombre estuviera en la lista de falsos aportantes de la campaña electoral de 2016 de Fuerza Popular. “Cómo voy a dar plata si uno está a las justas”, dijo.)