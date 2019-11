Fiscal Pérez sería sancionado por declarar a diversos medios

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, fue sancionado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público (ODECMA) debido a sus constantes declaraciones políticas a diversos medios de comunicación.

El jefe de esa oficina, el fiscal Luis Alberto Germaná Matta, le impuso además una multa del 10% de su remuneración total mensual y dispuso el archivamiento definitivo del caso.

“Declarar fundada la queja seguida contra el fiscal José Domingo Pérez en su condición de fiscal provincial, por infracción administrativa prevista en los numerales 14 y 15 del artículo 47 de la Ley N° 30483 -Ley de la Carrera Fiscal, concordante éste último con el numeral 6 del artículo 39 de la acotada ley, el artículo 153 de la Constitución”, indica la resolución N° 2224-2019.

OPINIONES POLÍTICAS

Esa instancia determinó que los fiscales deben tener cuidado sobre sus opiniones públicas, en tanto participan como actores del sistema de justicia en procesos que aún se encuentran en curso. Fueron varios los medios escritos a los que brindó declaraciones sobre la coyuntura política, entre ellas una concedida a canal N en agosto pasado después que el Congreso decidiera archivar algunas denuncias.

“Al ver lo que ha sucedido hoy me indigno y también me siento que no me representa este Congreso de la República, estas personas que ahorita, en este momento, están ejerciendo esta función. Creo que sí se tienen que tomar medidas, fuertes, constitucionales, como someter a una cuestión de confianza para poder de una vez cambiar esta situación de impunidad que se está generando a partir de esas decisiones desafortunadas”, declaró el fiscal a un programa de esa televisora.

Se dispuso también que la resolución sea comunicada a la Junta Nacional de Justicia y anotada en el legajo personal del sancionado.

EL DATO

Pérez no ha presentado sus descargos para que las autoridades judiciales realicen una evaluación de los motivos que tuvo para brindar esas declaraciones, debido a ello fue declarado rebelde por Resolución N° 1685-2019 del 28 de agosto del 2019.

Tiene un plazo de cinco días hábiles para impugnar.