Fiscalía investiga a fujimorista Campos por cobrar diezmos

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días al fujimorista César Campos Ramírez, denunciado por solicitar mil soles mensuales a los empleados de su despacho, y éste reveló que se allana al proceso pero hizo notar que fue notificado en menos de 24 horas de conocida la revelación.

La investigación la realizará la Fiscalía Especializada en Delitos de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, a cargo del fiscal supremo Luzgardo González Rodríguez. La denuncia contra Campos se conoció la noche del domingo y a las 5 de la tarde del lunes ya estaba iniciado el proceso.

“Conocemos casos de este tipo de denuncias y nunca han actuado tan rápidamente, quizá sea porque pertenezco a Fuerza Popular, solo por ello puedo entender que lo hayan hecho y ni siquiera teniendo algún indicio razonable. Entenderé que es el trabajo de ellos y yo me allano a todo”, afirmó Campos.

SE APARTA

El congresista indicó que se reunirá con su bancada y decidiría alejarse hasta que se aclare esta denuncia, según lo pidió la víspera el vocero fujimorista Carlos Tubino. “Si ellos me lo piden, lo haría, pero por mi parte no lo haría porque -para empezar- no tengo culpabilidad en esto, en nada”, indicó.

“No existe ningún audio donde estoy pidiendo para mí algún dinero o que existe algo en el cual me hayan depositado algún dinero a mi cuenta. No existe nada de eso. Nunca he pedido a nadie”, expresó. “Pero si creen que por el beneficio de la bancada tendría que apartarme, pues lo haré”, acotó.

El ex asesor de Campos, Guillermo Carrasco reveló que, de junio del 2018 a mayo del 2009, depositó mil soles a la cuenta de Carlos Condezo Figueroa, empleado del despacho. Ese mayo, le detectaron un tumor y decidió no aportar más, por lo que lo bajaron de puesto y de ganar 9 mil soles pasó a cobrar 2600.

EL DATO

Según la disposición fiscal, la investigación también alcanza a Condezo Figueroa, encargado de recolectar los aportes.