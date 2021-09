Fuerte sismo de 6.4 sacudió Chile: se descartó una posible alerta de tsunami

Compartir Facebook

Esta mañana Chile fue víctima de la naturaleza con un sismo de 6.4 grados de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos.

Chile fue una vez más protagonista de un movimiento telúrico fuerte, o como ellos lo calificaron, de “mediana intensidad”. Y es que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior determinó la gravedad del sismo matutino.

Ñuble y Biobío es el nombre de las dos zonas chilenas más afectadas, que quedan en el centro y sur del país. En estas zonas se está evaluando la gravedad de los daños ocasionados, que hasta el momento afortunadamente no han cobrado vidas.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (Snam), perteneciente al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) reportó una buena noticia para los chilenos. Dado un movimiento telúrico de esa intensidad, era posible un tsunami, pero la Snam lo descartó.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, afirmaron.

Buenas noticias para la selección. En la última fecha triple de Clasificatorias volvió Paolo Guerrero a las canchas ante Uruguay y Venezuela y quedó la incertidumbre sobre si el trajín de los partidos le trajeron alguna consecuencia física.

Antes esta duda, Luis Cotillo, médico traumatólogo que atendió al ‘Depredador’ luego del partido ante la ‘Vinotinto’ previo a su regreso a Brasil para unirse con Inter de Porto Alegre, confirmó que el futbolista presentó leves molestias que tuvieron que ser tratadas.

“Tras el partido ante Venezuela, Paolo tenía ciertas molestias para pisar. Le sugerí que era recomendable la aplicación de terapia regenerativa para su rodilla”, indicó Cotillo.

Asimismo, el médico confirmó que tras este tratamiento, el futbolista de 36 años se encuentra en óptimas condiciones: “Con este tratamiento, ya no se le va a inflamar la rodilla a Guerrero. Hoy hablé con él por la mañana porque se cumplen los siete días de la aplicación del medicamento, me dijo que no tenía molestia alguna”.

Y sobre la próxima fecha triple de octubre, Cotillo precisó: “Paolo Guerrero podría jugar la siguiente fecha triple de Eliminatorias sin ninguna molestia. Medicamente él puede jugar 90 minutos”.