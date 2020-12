Grupo Terna captura por segunda vez a abuelito ratero

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La Policía Nacional del Perú logró capturar por segunda vez a un abuelito, quien fue encontrado abriéndole la mochila a una joven para arrebatarle el teléfono, cuando se disponía a abordar el transporte público.

Agentes del Grupo Terna le hicieron seguimiento al sujeto identificado como Mariano Exaltación Mallma Ccarhuas (65), más conocido como “Mano de seda”. El delincuente se encontraba en la plazuela Dos de Mayo con la avenida Alfonso Ugarte. Ahí vio a su víctima quien estaba apunto de subir al microbús.

También te puede interesar: Papa Francisco: ‘Nacemos porque alguien a deseado la vida para nosotros’

Aprovechando que la gente se aglomeraba por subir al vehículo, el abuelito se acercó a la joven para abrirle la mochila. En pocos segundos y sin que se diera cuenta, “Mano de seda” cogió el teléfono, luego dejó la escena del crimen.

Afortunadamente, los agentes del Grupo Terna no dejaron que se escape y lo intervinieron cerca al paradero. El abuelito fue conducido a la comisaría de Alfonso Ugarte, donde la víctima lo reconoció.

“No tengo trabajo y no me han dado bono, ni nada. Voy a cambiar, pero necesito comer. No me han dado bono”, mencionaba “Mano de Seda” al ser detenido.

En la dependencia policial, las autoridades se dieron con la sorpresa que no era la primera vez que el abuelito había sido capturado. El 6 de octubre del presente año también fue llevado a la comisaría de Monserrat por la misma modalidad.

También te puede interesar: Congestión vehicular tremenda en Chorrillos por cierre de la Costa Verde