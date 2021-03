Hampones encañonaron hasta a bebés en asalto en Los Olivos

Compartir Facebook

Desalmados delincuentes asaltaron a los trabajadores y clientes de una crepería – fuente de soda ubicada a pocos metros de la Municipalidad de Los Olivos.

Entre las víctimas se encontraba un bebé de menos de un año, que terminó llorando por los gritos y la violencia de los hampones. Cada uno de los treinta segundos fue de terror para las ocho personas que estaban en el negocio, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Antúnez de Mayolo.

La noche del miércoles, tres delincuentes armados llegaron al local y bajo amenazas de muerte exigieron el dinero y pertenencias de sus víctimas. En una de las mesas del establecimiento comía una familia con un bebé, que en su inocencia jugaba con unos cubiertos. Sin embargo, al ver a los delincuentes y escuchar todo el alboroto, se puso a llorar.

“Por el acento, pudimos identificar que había peruanos y venezolanos”, contó a Karibeña uno de los presentes. Una de las colaboradoras también entró en pánico pues los hampones le pusieron un arma de fuego en el vientre. La muchacha terminó llorando, sentada n el piso y no dejaba de temblar.

El motorizado del local también fue encañonado para que no voltee a mirar el auto usado por los criminales. Se trataría de un auto Sedan gris. “¿Cómo es posible que un distrito no tenga cámaras de seguridad cerca de su Municipalidad?, la avenida Mayolo es la zona más comercial y nos han dicho que no hay grabaciones, el patrullaje también es nulo”, exclamó uno de los encargados del local que apenas se está recuperando en medio de la pandemia.

el dato

“El dinero, ¿dónde está el dinero?, saca todo eso, ¡danos el dinero!”, se les escucha decir a uno de los hampones.