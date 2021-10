«Hay gente que debería callarse», dijo Magaly sobre Aída Martínez

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se la tiene jurada, y es que después de que Aída le respondiera a Magaly por haberla tilda de una mujer sin educación y para nada fina, la corredora de motos habló sobre la relación que la conductora tiene con su hijo lo que la habría enfurecido.

Saca pecho por su familia la popular ‘Urraca’ se tomo unos minutos de su programa para referirse a las palabras de Aída quien aseguró que su hijo no la quiere y un ejemplo de ello fue su ausencia en su boda, sin embargo, Magañy explotó ya que señaló que se pueden meter con todo menos con su familia.

«Hablando de boquitas de caramelo, hay una que realmente sí tiene, y encima se ofende cuando la llaman y le dicen sus verdades en la boca. Hay gente que debería callarse la boca si no tienen nada que responder…A mí no me gusta meterme con estas personas boca a boca, porque no me gusta meterme con ellas… pero voy a responderle porque me ha tocado un par de cosas», mencionó evidentemente enojada la periodista.

Y eso no fue todo ya que Magaly dio a entender que la próxima vez que Aída se atreva a hablar de su familia lo haga con pruebas pues estaría considerando demandarla por difamación.

La conductora siempre ha recibido el ‘hate’ de diversos personajes del espectáculo por su trabajo, sin embargo, nadie había hablado respecto a su hijo pues es un tema delicado la relación que ambos tienen, sin embargo, si de su familia se trata la ‘Urraca’ ha dejado claro que sería capaz de todo por defender la imagen de las personas que más ama.

La persona más preciada

Magaly recalcó en su programa que jamás se dirigió a su pequeña que la tenía en brazos sino a Aída quien fue la que se expresó de manera vulgar por los ‘haters’ que tiene por lo que Magaly criticó su proceder y de dar ese ejemplo a todos sus seguidores.

«No me he metido con tu hija, me meto contigo, que eres la adulta y la mediática… Pero, lo que no le puedo permitir a una gentuza como esta es que se meta con una persona de mi vida, como mi hijo, a quien yo más he cuidado… Así como lo defendí siempre, y sus profesores despotricaban de mí en sus clases de comunicaciones, y lo separé de mi vida», sentenció enfurecida Magaly Medina.

Por otro lado, Magaly reconoció que su hijo ya siendo una persona adulta decidió cuidar su entorno y su privacidad ya que al estudiar la carrera de comunicaciones habría recibido muchas críticas por el trabajo de su madre.

«Así, ahora que es adulto, él cuida su privacidad, la valora… Es mi hijo, lo más valioso que la vida me ha dado… Tú no te atrevas, lo que acabas de decir es insultante, difamatorio y estas destruyendo la reputación de personas que no tiene nada que ver con el trabajo que tengo que hacer… Sigamos con esta pobre diabla, porque es una pobre diabla, porque a veces tengo que responderle…», agregó indignada.