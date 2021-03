Hombre descubre cuchillo dentro de su pecho tras ser apuñalado hace un año

Compartir Facebook

Un milagro. La historia de sobrevivencia de un hombre se ha convertido en viral, ya que nadie entiende cómo ha podido estar más de un año teniendo un cuchillo dentro de su pecho sin presentar problemas algunos.

En Filipinas, un joven de 25 años identificado como Kent Ryan Tomao había sido víctima de unos pandilleros en la ciudad de Kidapawan, Cotabato. Lamentablemente, los delincuentes le propinaron un corte en el pecho por lo que tuvo que ir, de inmediato, al hospital, pues la herida estaba abierta.

Cuando llegó al nosocomio, un doctor lo atendió y decidió suturar la herida, ya que se encontraba expuesta por el corte sufrido. Sin embargo, el profesional de la salud no se percató que dentro estaba el arma con la que le propinaron tal ataque.

Un año más tarde, como rutina de postulación a un trabajo, el hombre tuvo que someterse a una prueba de rayos X. El asombro en la sala fue alarmante e impensada, pues se dieron con la sorpresa que Kent Ryan Tomao tenía un cuchillo en su pecho.

Nagulat ang isang lalaki sa Agusan del Sur nang malamang may nakabaon palang kutsilyo sa loob ng kaniyang katawan.



Ayon sa biktimang si Kent Ryan Tomao, 14 na buwan na palang nakabaon ito sa kaniyang tagiliran matapos mapagdiskitahan sa North Cotabato. pic.twitter.com/zlFNn8ElL8 — TV Patrol (@TVPatrol) March 28, 2021

“El doctor solo cerró la herida y dijo que no había sido nada grave. (…) Siempre me pregunté por qué sentía dolor en el pecho cuando hacía frío, pero no tenía idea que era porque tenía un cuchillo dentro de mí”, mencionó el hombre.

El joven filipino confesó que volverá al establecimiento de salud para que le puedan retirar el arma punzocortante. Asimismo, reveló que no tomará acciones legales en contra ellos, ya que solo desea que enmienden el error.

