Ivana Yturbe, nominada a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’

Ivana Yturbe atraviesa por uno de sus mejores momentos a nivel personal tras la llegada de su hija. Sin embargo, esta vez es noticia tras ser nominada, por segunda vez consecutiva, al certamen organizado por TC Candler en “El rostro más bello del mundo”.

En dicha competencia, se pueden apreciar figuras célebres del mundo como Dua Lipa, Natalie Portman y Ester Expósito. A la altura de ellas, la exchica reality lucha por ganar el certamen.

Recordemos que, como bien precisamos al inicio de esta nota, Ivana Yturbe vuelve a ser nominada por segunda vez consecutiva. En el 2020 también fue protagonista junto a Andrés Wiese, Stephanie Cayo y Milett Figueroa.

Confiesa que su bebé heredó el carácter de Beto da Silva: “No llora, es un angelito”

Ivana Yturbe se muestra más enamorada que nunca de su bebé Almudena y está vez sorprendió al revelar algunos detalles de su primogénita.

Y es que se comunicó con Valeria Piazza y aseguró que la bebé ‘Almu’ es igual que su papito Beto Da Silva: “Yo creo que tiene mucho de su papá. Ella no llora, tiene el carácter de su papá, es super tranquilita, es un angelito”, mencionó.

“Estoy súper contenta con mi gordita, en casa. No me he podido despegar de ella, he estado durmiendo con ella, en el pecho”, comentó en un enlace en vivo.

Ivana también reveló que cuando empezaron las contracciones se puso muy nerviosa. “Era un montón de sentimientos encontrados, ya me moría por verla, por su carita, por conocerla, pero también los nervios del momento. Ha sido un momento hermoso (…) yo creo que se parece un montón a su papá”, dijo entre lágrimas.

