Janet Barboza llama a Deyvis Orosco ‘el Pavarotti del Óvalo de Santa Anita’

¡Cómo le encanta el raje! La siempre polémica Janet Barboza dio que hablar una vez más, luego de llamar al bomboncito de la cumbia, Deyvis Orosco, ‘el Pavarotti del óvalo de Santa Anita’.

La conductora de ‘América hoy’ volvió a cargar contra alguien y esta vez al parecer sería Deyvis Orosco. Ella sostiene que el respetado cantante de cumbia ha cambiado a raíz de su relación amorosa con Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton.

“Trata de encajar para gustarle a la suegra (Jessica Newton), mostrando relojes, cadenas, sacos. Para mí, hay una injerencia no favorable de la suegra”, dijo ‘la Rulitos’ en una nueva edición de ‘América hoy’.

La nueva figura de América Televisión dice conocer a Deyvis desde hace muchísimos años, incluso comentó haber sido muy amiga de su padre, Johnny Orosco, y siempre apoyó la carrera del músico.

Sin embargo, considera que se le fue un poco la humildad debido a su relación amorosa, por ello lo llamó ‘Pavarotti del Óvalo de Santa Anita.

“Me da la sensación que veo al Pavarotti del óvalo de Santa Anita, mostrando anillo, el reloj, el saco o el terno. Creo que cuando una persona es exitosa no tiene necesidad de mostrarlo con cosas materiales (…) Veo a un Deyvis y me da la sensación que no es él, que está intentando de gustar quizá a la nueva familia con quien ahora está involucrado. Es un Deyvis, que en lo personal, no me gusta. Lo veo como el Pavarotti del Óvalo de Santa Anita, presumido, presuntuoso, cuando no tiene necesidad de eso porque es un chico muy talentoso”, agregó en conversación con un medio local.

‘La Rulitos’ agregó que Deyvis no debe olvidar de dónde vino o lo que tiene y jamás dejarse influenciar por nadie.

“No deberías dejarte influenciar por lo que otras personas consideran que es mejor para ti. La verdad que lo admiraba y me gustaba el Deyvis de antes, el chico sencillo y genial que se lucía en el escenario”, concluyó.

