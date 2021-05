Janick recuerda su infancia en San Juan de Lurigancho: “Jugaba con los niños del barrio”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘Miss Perú’ Janick Maceta se emocionó al recordar parte de su infancia, del cual dice estar orgullosa y recordarlo con cariño.

En una entrevista con la Chola Chabuca en el ‘Reventonazo de la Chola’, la reina de belleza contó detalles del certamen internacional y sus objetivos a futuro. Sin embargo, aprovechó el espacio para recordar su San Juan de Lurigancho querido, tierra donde la vio crecer de niña.

También te puede interesar: Voluntaria da examen final de Enfermería mientras toma hisopados en hospital

“Yo nací en el Hospital Policía Nacional Del Perú, que queda en Jesús María, toda mi infancia la pasé en San Juan de Lurigancho, donde viven mis abuelos. A pesar que mis padres se dividían para sus distintos trabajos y poder darme mi educación, yo siempre volví a mis raíces”, comentó.

Agregó que eran pocas las niñas de su barrio y no tenía problemas en jugar con sus amiguitos. “Yo jugaba con todos los niños del barrio, jugaba fútbol, era la única niña, aunque se sorprendan”, añadió.

Janick Maceta también comentó que sus propósitos siempre fueron las mismas: ayudar a los demás. “Abogar por los niños, trabajar por mi país. Yo cuando decido competir en el Miss Perú por tercera vez, no fue por querer simplemente una corona, sino por el hecho que también me permitía tener estas puertas”.

También puedes ver: Kassandrita súper ‘chocha’ con su hijito de 8 meses

Janick se quiebra al recordar a su abuelito: “No tuve la oportunidad de despedirme”

Difícil de superar. La representante peruana en el Miss Universo, Janick Maceta, se quebró al recordar a su abuelito, quien falleció por COVID-19 al no encontrar una cama UCI para enfrentar la enfermedad.

En entrevista en “El Reventonazo de la Chola”, la modelo vio la fotografía de su abuelito y no pudo evitar emocionarse, pues le pedía a Dios fuerza para superar ese triste episodio de perder a alguien tan importante para ella.

“Todavía me duele. Él es mi ángel, falleció el 25 de febrero y yo tenía seguir con mis presentaciones antes del Miss Universo. Le pedía fuerza a Dios, le pedía fuerzas a él que me ayude. Fue muy difícil y muchas personas no entendían el porqué de mi silencio en redes sociales, yo tuve que estar alejada porque tenía que ver la forma de ayudarlo”, mencionó.

MIRA TAMBIÉN: Sheyla alardea de lujosos autos: “Ustedes escogen qué carro uso hoy”