Jazmín Pinedo en ‘Reinas del Show’ : “No he retrocedido en mi carrera ”

Tras una corta temporada fuera de la pantalla chica, Jazmín Pinedo reapareció como participante del reality de baile “Reinas del Show”. Según indicó la ‘chinita’, su presencia en el programa de Gisela Valcárcel, no es un retroceso en su carrera artística.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, indicó Jazmín quien fue tendencia en twitter con el hashtag: “#Jaz brilla en reinas del show”.

Ante las comparaciones que recibió tras su paso en la conducción de ‘Esto es guerra’ con los conductores, Johanna San Miguel, María Pía Copello y Jean Piero Díaz, la popular ‘Chinita’ cree que dio la talla.

“Me comparan con figuras de televisión como Johanna, María Pía o Gian Piero Díaz, yo siento que confiaron en mí (para conducir ‘EEG’) a pesar de estos monstruos de la televisión.

Sabía que tenían en sus planes el regreso de Johanna porque ella inició conduciendo el reality y yo inicié como competidora. Yo sé lo que conversé y se lo que quiero lograr, agradezco que me comparen, pero siento que me exigen bastante”, remarcó Jazmín.

