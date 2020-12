Jazmín Pinedo: ‘Gino me pidió matrimonio por las puras’

Compartir Facebook

Una revelación puso de vuelta y media a las redes sociales con una declaración de la ‘chinita’, Jazmín Pinedo, sobre su relación con Gino Assereto luego de que se dijera que habrían rencillas.

Hace solo unos días, tras el final de Esto es Guerra y con la premiación de Jazmín Pinedo a Gino Assereto, se pudo notar un ‘desplante’ del chico reality hacia su ex pareja.

Sin embargo, parece que Jazmín ‘le devolvió’ el hecho con esta confesión. En una transmisión en vivo por el Instagram del productor televisivo Peter Fajardo, la ‘chinita’ no se cayó’ nada.

Y es que mientras Fajardo se encontraba hablando con sus compañeros, Jazmín Pinedo apareció vestida se forma elegante por lo que decidió consultarle por ello, sin imaginar lo que terminaría diciendo.

Peter le consultó a Jazmín por qué estaba tan elegante, a lo que ella dijo que ‘se había casado’ con su pequeña Khaleesi, razón por la que debía estar bien vestida.

Tras confesar que se había ‘casado’, Fajardo le ‘advirtió’ que Gino estaba en el lugar, sin imaginar que la conductora no se quedaría callada y continuó diciendo.

‘Me he casado con mi hija oye. Gino me pidió matrimonio, hace como 5 o 7 años por las puras’, dijo entre risas la ex chica reality, sin darse cuenta que estaba siendo grabada por su productor.

Incluso continuó contando el motivo de su ‘matrimonio’: ‘Mi hija me pidió y me casé al instante’. Tras ello, notó que estaba siendo grabada y se lo consultó a su productor.

Cuando fue confirmado que estaban grabando un live de Instagram, terminó gritando ‘Qué es eso. Nooooo… es show’, dijo ente risas la chinita y salió corriendo del lugar.