Jenny Kume dice que el ‘potro’ es mentiroso, luego que negara affaire

Luego que el modelo Guty Carrera negara haber tenido un affaire con Jenny Kume en algún momento, la ex ‘justiciera’ se presentó en el programa #YoCarlos de Exitosa TV y dijo estar indignada con los comentarios del ‘Potro’. “Parece que le importa bastante el qué dirán, por eso no acepta nada (de lo que ha hecho). Solo acepta lo de Milett porque por el trabajo de ella le vende, pero como yo no estoy metida en medios hace tiempo no lo acepta”, manifestó.

Asimismo, dijo no entender los motivos por los cuales el hijo de Edith Tapia se anima a contar detalles sobre su vida luego de varios años. “No entiendo por qué si estas fuera del Perú porque tienes que venir y hacer estos escandalitos nuevamente. ¿Me negó? como siempre, como todos los hombres. Él va a morir negándolo siempre por uno u otro motivo”, expresó.

Jenny Kume además reveló que antes del encuentro que tuvo con Guty, estuvieron más de un año conversando, intercambiando fotos y videos hot por celular. “Él dijo que habíamos intercambiado pocas fotos, pero fueron cientos de fotos. Antes del encuentro que estuvimos hablando un año, donde nos pasamos fotos y videos innumerables”, aseguró.

Finalmente, dejó en claro que el “muchacho” de Guty es solo parte de un mito popular. “Es un mito, es una persona que por su talla tiene algo normal”, afirmó.