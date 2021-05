Jessica Newton, Maju Mantilla y Karen Schwarz sacan cara por Mis Perú

Compartir Facebook

Las declaraciones despectivas de Malagi Febles, organizadora del Miss República Dominicana, que criticó la apariencia de la peruana Janick Maceta, quien está participando en el Miss Universo, cuya final será este 16 de mayo en Estados Unidos, ha causado gran revuelo. Jessica Newton, Karen Schwarz y Maju Mantilla dieron su respaldo a la reina de belleza luego de los comentarios de la dominicana.

“Todo el mundo hablaba de Perú y Perú es chiquita, flaquita. Hizo buena entrevista y entonces le han creado esa bola de humo… es bonita, pero mujeres de impacto (son) Canadá, Colombia, Costa Rica, Rumania, Brasil”, dijo Febles en Instagram.

En ese sentido Jessica Newton manifestó: “Creo que ninguno de los directores debería tomarse la libertad de hablar así de ninguna candidata. La labor de calificar es del jurado, de nadie más (…) Creo que es una falta de respeto a cualquier mujer que alguien la minimice de esa manera”.

“Te deseo todos los éxitos del mundo, Janick. Lo estás haciendo súper bien. Me encanta verte competir siendo tú. Las mujeres hoy en día no somos maniquíes, somos libres de ponernos y decir lo que pensamos, no lo que otros quieren que digamos”, escribió la exMis Perú, Karen Schwarz.

En tanto la ex Miss Mundo, Maju Mantilla, resaltó la belleza, garbo, elegancia, desenvolvimiento e inteligencia de Janick en el programa ‘En boca de todos’. “Ella es preciosa y preparada… Es súper sencilla, carismática, encantadora. ¡Hay que apoyarla!… ¡Esa corona tiene que ser nuestra! ¡Arriba Perú! ¡Vamos Janick, estamos contigo!”.