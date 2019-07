Por: Verónica Rondón / Foto: Carlos Guerrero

Dejó de lado la vergüenza y el qué dirán. La porrista y bailarina Jessy Kate no está en plumas y lentejuelas, hoy la ‘bombona’ cuenta el drama que viene viviendo tras haber sido maltratada físicamente por su expareja, Gleysom Reñe, cantante de la orquesta salsera Combinación de la Habana.

-¿Es cierto que fuiste maltratada físicamente por tu ex pareja?

Sí, pasé un episodio no tan agradable, pero salí de eso y decidí enfrentarlo, hice una denuncia por maltrato físico y psicológico. Con esto quiero decirles a las mujeres que no se queden calladas, no dejemos que nos menosprecien o dejar que nos hagan menos, por mucho amor que podamos sentir, denunciemos.

-¿Qué tipo de agresiones sufriste?

Insultos, peleas, muchas veces llegaba mareado, entre otras cosas, si yo no quería tener intimidada él me forzaba, y yo no lo hablé en el momento.

-¿Él te ha vuelto a buscar?

He recibido algunas llamadas amenazándome, no quiero pensar que viene por ahí, he estado siendo martirizadas con llamadas que me decían ‘no creas que vas a poder conmigo’.

-¿Pedirás garantías para tu vida?

Sí, eso sí, ya he solicitado garantías porque con tantas cosas que se ven ahora una no sabe qué te puede pasar. Confío en la justicia de mi país, tengo pruebas donde puedo sustentar las agresiones que él me ha hecho, pero tengo miedo a que me pueda pasar algo.

-Tu expareja es cubano ¿Tiene todos los papeles en regla?

Su situación es bastante confusa, por eso es que yo hago un llamado a las autoridades porque creo que ninguna persona merece ser maltratada y más aún por un extranjero. He tenido que acudir a un profesional (psicólogo) porque a veces no podía dormir, recordaba las peleas, los insultos.

-¿La orquesta Combinación de la Habana está al tanto de su situación migratoria?

Por su puesto. Yo sé que Combinación de la Habana le está dando el respaldo a Gelison porque sigue en la delantera de la orquesta.

-¿Qué le pedirías a Migraciones?

Que tomen cartas en el asunto y pongan atención a la denuncia que estoy presentado porque no quiero ser una víctima más de feminicidio.

-¿Es cierto que te ibas a casar con Gleyson?

Claro que sí, los documentos ya estaban inscritos en la municipalidad de San Miguel. Luego que mi abogado se informó sobre su situación migratoria nos dimos cuenta que todo era una plan maquiavélico de él con un fin, arreglar su situación legal.