Jossmery Toledo tilda a Magaly de millonaria: ¿Es la única que puede viajar a Miami?

Luego de ser abordada por un ‘Urraco’ el sábado por la noche cuando salía del aeropuerto tras llegar desde México, Jossmery Toledo se mostró incomoda y le dejó una ‘chiquita’ a Magaly Medina.

“¿Ahora me van a cuestionar por qué viajo? Porque quiero”, fue la respuesta de la expolicía. “Voy a seguir viajando. ¿Cuál es el problema?”, agregó.

Además, tras ser cuestionada por navegar en Yate, explicó que el elemento fue solo prestadito. “Tampoco es tan claro, si lo sacas con tiempo y pasaje y te hospedas en la casa de una amiga, como que ahorras ¿no? Es el yate del amigo de mi amiga y nos prestó y ya pues”.

Al mismo tiempo, la influencer lanzó un dardo contra Magaly Medina. “¿Porque Magaly es millonaria nada más es la única que puede viajar a Miami a cada rato? ¡Por favor!”, expresó.

Frente a ello, la ‘Urraca’ no se amilanó y respondió de forma contundente. “No, no soy millonaria pero sí tengo un trabajo y todo el mundo sabe quién paga mi sueldo, todo el mundo sabe de dónde y cómo es que yo pago mi plata, esa es la diferencia.

En esa línea, la conductora cuestionó por qué tanto estuvo viajando la influencer. “Jossmery está retirada de la policía, no es modelo, no está en un reality, no tiene un novio, o sea, ¿de dónde?”, concluyó.

‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

El actor cómico José Luis Ríos, más conocido como ‘Chikiplum’, le envió un contundente mensaje a Magaly Medina por haberlo criticado y ‘ninguneado’ tras su participación en ‘El artista del año’.

Es así que el artista, quien forma parte del elenco de ‘El reventonazo de la Chola’, usó su cuenta de Instagram para aclararle a la ‘Urraca’ que su baja estatura no es ningún impedimento para poder lograr sus objetivos en la vida. “¿Por qué lo ponen?, pregunta la señora Magaly. Ante todo, se refiere a mi como ‘chiquito’, ‘actorcito’.

Usa términos de manera peyorativa, como los demás comentarios hacia mí y a lo que hago. Soy una persona de talla baja, no un ‘chiquito’, alguien con las mismas oportunidades que cualquier participante. Mi estatura no define mi trabajo y lo que puedo lograr”, refirió ‘Chikiplum’ que es músico graduado de la Escuela de Folklore José María Arguedas y profesor de música.

